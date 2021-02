Newsletter Dragões Diário escreveu que Corona "foi expulso por nada"

A newsletter Dragões Diário teceu duras críticas à arbitragem de Artur Soares Dias no jogo Sp-Braga-FC Porto, reiterando a ideia de que se vem assistindo a uma "caça ao Corona". A publicação portista queixou-se do excessivo número de faltas cometidas sobre o mexicano e o facto de nada ser perdoado ao extremo, lembrando a sua expulsão neste jogo.





"O futebol português, quando o FC Porto está em campo, parece ter-se transformado num mero exercício de "caça ao Corona", e o jogo de ontem não foi exceção. Desta vez, porém, com a suprema ironia de o saco de pancada em que se tornou o extremo mexicano ter acabado expulso por acumulação injusta de amarelos – viu o primeiro na sequência de um lance em que foi calcado, e já depois de duas faltas duras de jogadores do Braga que não foram sancionados. Talvez seja um novo princípio: sobre Corona pode-se tudo; Corona não pode nada. E foi expulso por nada", escreveu a newsletter, dando também o exemplo de Marega."Na verdade, Tecatito não foi o único jogador do FC Porto penalizado pelo critério disciplinar de Artur Soares Dias. É certo que foi o caso mais flagrante – ao ponto de ter sido expulso depois de um primeiro amarelo que Vítor Bruno descreveu como "um atentado ao futebol", e de mais uma vez não ter visto sancionadas todas as faltas duras que sofreu –, mas também sobre Marega parece valer tudo. A história do jogo acabou, assim, por ser muito condicionada por estes acontecimentos", concluiu o tema.