Niang na lista de Conceição para ser o novo Marega

M'Baye Niang está na lista do FC Porto para reforçar o sector ofensivo, que este defeso perdeu a principal referência das últimas épocas, Moussa Marega. A informação foi avançada pelo conceituado jornal francês 'L'équipe', que refere que Sérgio Conceição já se inteirou sobre as condições de um eventual negócio com o Rennes.





Com 26 anos, o possante avançado senegalês está avaliado em 10 milhões de euros pelo Transfermarkt e vem de uma temporada aquém das expectativas, onde representou o Rennes (12 jogos e 1 golo) antes de sair para o Al-Ahli (5 jogos e nenhum golo) em janeiro. No verão passado chegou a ser apontado ao Benfica, isto depois de em 2019/20 ter marcado 15 golos pelo emblema francês.Niang tem contrato com o Rennes por mais duas temporadas e recebe um salário bruto de 3,5 milhões de euros. De acordo com a mesma notícia, o FC Porto estaria disposto a fazer um esforço para satisfazer as pretensões salariais do jogador.