Nigerianos colocam Zaidu como certo no FC Porto

A imprensa nigeriana está a dar como certa a transferência de Zaidu do Santa Clara para o FC Porto, falando num acordo válido para as próximas cinco épocas que será oficial assim que a atual temporada termine.





"O Zaidu já tem acordo com o FC Porto. Está tudo acertado, inclusive a verba que ficará para o Santa Clara. Será oficializado no final da época", referiu uma fonte próxima do jogador ao site 'owngoalnigeria.com'.Contratado no verão de 2019 ao Mirandela, Zaidu chegou para reforçar o centro da defesa dos açorianos, mas acabou por ser a lateral-esquerdo que se destacou, sendo que também já somou minutos como extremo.