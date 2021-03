«No dia em que Otávio perceber o tempo que perde a discutir com os árbitros...»

Carlos Azenha defende que o FC Porto deveria renovar quanto antes com Sérgio Conceição. À Rádio Renascença, o antigo adjunto dos dragões sublinhou que um clube "não deve renovar com um treinador só por ele ganhar".





"Acho que o FC Porto deve renovar com o Sérgio, e o presidente tem essa noção melhor do que ninguém, porque ele tem qualidades para estar à frente do projeto, independentemente dos resultados. Ele encarna o ADN do Porto e o jogo da Juventus foi um bom exemplo disso", afirmou esta quinta-feira, apontando também à renovação de Otávio , "um dos melhores médios do futebol português, senão o melhor"."No dia em que perceber o tempo que perde a discutir com os árbitro e concentrar isso em proveito próprio, será um dos melhores da Europa", concluiu.