«No FC Porto não se reclamam vitórias morais»

O FC Porto saiu ontem derrotado do Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, pelo Chelsea (0-2) no jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, uma "eliminatória que está agora no intervalo". No 'Dragões Diário' desta quinta-feira, os azuis e brancos sublinham a superioridade da equipa de Sérgio Conceição.





"No FC Porto não se reclama vitórias morais, que não existem, mas também não se esconde a frustração causada por jogos como o de ontem frente ao Chelsea: os campeões de Portugal foram quase sempre superiores, atacaram mais e remataram o dobro das vezes do adversário, mas foram claramente inferiores na eficácia e perderam por 2-0. A eliminatória está agora no intervalo e o único representante na Champions dos clubes que não pertencem aos cinco campeonatos mais ricos da Europa deu mostras de que tem nível para conseguir melhor na terça-feira, de novo em Sevilha", pode ler-se na newsletter que fala também de uma arbitragem "penalizadora": "um penálti por assinalar sobre Marega e sanções disciplinares poupadas a jogadores do Chelsea foram os casos apontados por Sérgio Conceição".