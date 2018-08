A Supertaça Cândido de Oliveira tem um significado especial também para Sérgio Conceição, uma vez que foi o primeiro troféu que conquistou como jogador do FC Porto. Aconteceu em 1996/97, poucos meses depois de ter voltado do empréstimo ao Felgueiras, uma decisão que havia sido tomada no ano anterior por Bobby Robson, depois de o ver atuar.Após uma vitória tangencial nas Antas (1-0), onde saiu do banco de suplentes, o atual técnico dos dragões foi titular na Luz, no histórico triunfo portista por 5-0. Nesse jogo, Sérgio fez todo o corredor direito, num esquema de três centrais que então treinador António Oliveira utilizou para surpreender o rival Paulo Autuori.Aos 21 anos, Conceição teve aí o ponto de partida para duas épocas marcadas pela conquista de quatro troféus (dois campeonatos, uma Taça de Portugal e a Supertaça).