Notícia Record: Felipe Anderson é reforço do FC Porto

Ao queapurou, os dragões vão partilhar com o emblema inglês o salário do extremo brasileiro de 27 anos, que deve ser oficializado nas próximas horas.Formado no Santos, Felipe Anderson foi contratado pela Lazio no verão de 2013 e em 2018 o West Ham pagou 38 milhões de euros pelo seu passe ao emblema italiano. Após uma primeira época positiva nos hammers (10 golos em 40 jogos oficiais), Felipe Anderson perdeu espaço com a chegada do técnico David Moyes e na temporada passada fez apenas um golo em 28 partidas, ele que tem contrato com o West Ham até junho de 2022.