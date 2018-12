Notícia Record: Fernando Andrade é reforço do FC Porto

Fernando Andrade é negócio fechado e irá reforçar o FC Porto para a segunda metade da temporada, segundo apurouesta sexta-feira. Ambas as partes estiveram reunidas em Lisboa e o encontro foi preponderante para que a mudança ficasse encerrada em definitivo.O avançado era já um alvo identificado por Sérgio Conceição de há uns jogos a esta parte, mas a exibição do brasileiro diante do FC Porto, a meio do mês de dezembro, terá intensificado o interesse do técnico no jogador e, por consequência, a vontade de poder contar com os seus serviços.A sua potência, intensidade, rapidez e o facto de atuar em qualquer posição do ataque são aspetos que chamaram à atenção dos dragões, que deverão pagar cerca de 1,5 milhões de euros pelo número 93 do emblema insular. Em contrapartida, o clube açoriano deve garantir 25% de uma futura transferência, bem como a chegada por empréstimo de um jogador portista.Nomes como André Pereira e Bruno Costa são possibilidades que agradam à formação de São Miguel, mas a prioridade passaria por um central, existindo várias possibilidades nos plantéis azuis e brancos capazes de preencher as pretensões do Santa Clara.Fernando Andrade, recorde-se, chegou a Portugal pela porta do Oriental, tendo depois cumprido uma temporada ao serviço do Penafiel, ainda antes de rumar aos Açores, onde ficou durante uma temporada e meia.