Notícia Record: Lucas Veríssimo não vai ser jogador do FC Porto

Lucas Veríssimo não vai ser jogador do FC Porto, sabe Record. A SAD dos dragões chegou a atingir uma plataforma de entendimento com o jogador e com o Santos, mas, à última hora, optou por sair de cena. Isto numa altura em que tudo estava encaminhado para que o defesa fosse confirmado como reforço e a preparar-se para viajar para Portugal.





A decisão final dos dragões esteve relacionada com vários fatores, em que o principal acaba por ser o facto de Sérgio Conceição estar satisfeito com o leque de centrais que possui, pelo que não viu utilidade na contratação de um alvo que nunca esteve no topo das suas prioridades. Um jogador que o FC Porto tinha conseguido desviar da Luz depois da hesitação da SAD encarnada na concretização da contratação de um desejo expresso de Jorge Jesus, optando as águias por receber Todibo.Para isto também contribuiu, naturalmente, a permanência de Diogo Leite no plantel e a contratação por empréstimo de Malang Sarr, assim como a plena convicção de que Marcano voltará a entrar nas opções no final deste ano cívil.