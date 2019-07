Notícia Record: Luis Díaz é reforço do FC Porto até 2024

Luis Díaz é reforço do FC Porto para as próximas cinco temporadas. O processo negocial foi duro, mas a vontade do extremo do Junior Barranquilla foi decisiva no processo face ao assédio de que vinha sendo alvo por parte de diversos emblemas europeus.Os dragões, que enviaram um emissário da confiança de Pinto da Costa para fechar a contratação, acompanhado de um advogado da SAD, chegaram a acordo com o Junior Barranquilla e garantiram o jogador de 22 anos. O negócio está fechado e, desta forma, fica desde já resolvida uma da vagas em aberto no plantel.Díaz, que teve um papel importante na seleção da Colômbia durante a Copa América, sofreu pressão intensa da parte de Zenit, Atalanta e Brugge. Todavia, a abordagem de que foi alvo por parte do FC Porto e o projeto que lhe foi proposto fizeram a diferença, a par das boas referências que lhe foram transmitidas por compatriotas que viveram boas experiências na Invicta, como Falcão ou James Rodríguez.O FC Porto deve pagar sete milhões de euros por 80% do passe, embora sejam detalhes financeiros ainda passíveis de oficialização. Certo é que Luis Díaz já é reforço para Sérgio Conceição, vestindo de azul e branco até 2024, guarnecendo um flanco esquerdo do ataque desfalcado após a saída de Brahimi e a fuga de Bruma para o PSV Eindhoven.