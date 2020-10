Notícia Record: Marko Grujić é reforço do FC Porto

Marko Grujic é reforço do FC Porto, sabe Record, chegando cedido pelo Liverpool até ao final da época para fechar o plantel.





Inquéritos Grujic é um bom substituto para Danilo Pereira no FC Porto? Sim

Não Votar Inquéritos

O médio, de 24 anos, é o escolhido por Sérgio Conceição para suprir a vaga deixada em aberto pela saída de Danilo Pereira para o Paris Saint-Germain, que associada à baixa de Vítor Ferreira para o Wolverhampton, deixou o meio-campo carente de reforços urgentes.O internacional sérvio em oito ocasiões, e que apresenta uma postura imponente do alto do seu 1,91m, atuou nas duas últimas temporadas no Hertha Berlim por empréstimo dos reds, com quem está vinculado até 2023.Grujic, formado no Estrela Vermelha, já terá o seu nome incluído na lista dos dragões para a Liga dos Campeões que terá de seguir para a UEFA até às 23 horas.