O FC Porto oficializou os novos equipamentos para a temporada 2018/19, com o cuidado de integrar a camisola pela qual os adeptos sempre anseiam à entrada do verão na campanha ‘Nascidos para vencer’, que pretende potenciar a celebração do campeonato após quatro anos sem conquistas e, igualmente, os 125 anos da fundação do clube.

Em paralelo, e não menos importante, SAD aposta forte no crescimento contínuo das receitas de merchandising, que irão certamente beneficiar da euforia que se instalou entre os adeptos. No primeiro semestre da temporada, a venda de equipamentos permitiu o encaixe de 3,926 milhões de euros, o que significou o crescimento de 14% nas receitas em relação ao período homólogo do exercício anterior.

Recorde-se que, em março, o FC Porto renovou a parceria com a marca americana, sedeada em Boston, até 2024. Com as habituais inovações que surgem a cada ano nas camisolas dos principais clubes, como a tecnologia NB Dry que remove a humidade, a ‘nova pele’ dos dragões foi elogiada pelo capitão Héctor Herrera. "Estamos muito orgulhosos dos sucessos desta época, e já estamos focados para a próxima temporada e o que podemos vir alcançar. O novo equipamento parece ótimo e vai permitir-nos estar concentrados no jogo, que é o mais importante. Mal podemos esperar para ver os adeptos de azul e branco a puxar pela equipa!", disse o médio no material promocional que foi divulgado.

Está desfeito o mistério: assim é o equipamento do FC Porto para 2018/19

Autor: Vítor Pinto