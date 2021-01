Novo caso de Covid-19 no FC Porto

João Mário testou positivo à Covid-19 e falha jogo da Taça de Portugal com o Gil Vicente. Nanú e Romário Baró são os restantes jogadores do FC Porto que também se encontram em isolamento depois de um teste positivo.





Com João Mário passam a 13 os elementos do plantel portista que ao longo desta época acusaram positivo: Loum, Carraça, Cláudio Ramos, Manafá, Meixedo, Fábio Vieira, Otávio, Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson, além dos mencionados anteriormente.À semelhança do que aconteceu antes do duelo com o Farense, Sérgio Conceição vai voltar a não fazer a antevisão do encontro com os gilistas, agendado para esta sexta-feira (20.45).O motivo prende-se com o facto do treinador ainda estar a recuperar do síndrome gripal que o afeta desde a passada semana e que chegou mesmo a afastá-lo dos treinos alguns dias.