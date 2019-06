Novo equipamento é inspirado em Sevilha

O segundo equipamento do FC Porto foi ontem apresentado, tendo como inspiração as cores dos bilhetes da final da Taça UEFA, em 2003. Trata-se de uma criação para ser usada, principalmente, nos jogos fora e que tem como objetivo homenagear a final de Sevilha, ganha ao Celtic Glasgow por 3-2.

O amarelo é a cor que predomina no equipamento, tal como sucedia em 2003 com o bilhete para o duelo decisivo. Corona foi um dos que já experimentou o novo equipamento e acredita que vai trazer inspiração à equipa. "É bom saber que o design deste ano é forte e marcante. Com este equipamento vamos estar ainda mais inspirados para mostrar a nossa criatividade e energia. Estamos ansiosos para subir ao relvado e mostrar o equipamento aos adeptos", frisou o extremo mexicano.