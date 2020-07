Novo Hulk já assinou pelo FC Porto

O FC Porto ainda não oficializou o negócio mas a empresa que representa o lateral-esquerdo brasileiro Carlos Gabriel, conhecido como Hulk, confirmou o acordo de três temporadas com os dragões e partilhou fotografias da assinatura do contrato através do Instagram.



O jogador de 21 anos esteve emprestado ao Paraná pelo Atlético Mineiro e vai agora cumprir a primeira experiência no futebol europeu, tal como Record havia adiantado.