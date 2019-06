Novo líder do Fluminense entreabre porta por Pedro

Mário Bittencourt é o novo presidente do Fluminense e, na primeira conferência de imprensa após ter sido eleito, formulou o desejo de manter Pedro no clube, admitindo que, ainda assim, a vontade do próprio jogador terá de ser tida em conta.

"Depois da lesão, ele está a reconstruir o seu caminho. Acho que seria extremamente complexo para ele, agora, não jogar no Flu e sair. O nosso plano é mantê-lo, mas ainda não conversámos com ele nem com os seus representantes. Vamos ter essa conversa para saber qual é o seu projeto de vida", disse Mário Bittencourt, admitindo que o desejo do próprio jogador poderá influenciar a decisão final: "Ele precisa de se tornar um grande ídolo do Fluminense antes de sair. Essa é a minha opinião. Mas também depende da vontade do jogador." Depois de ter esperado pelo fim do processo eleitoral no Fluminense, o FC Porto pode agora abrir uma frente negocial, tendo em vista a contratação de Pedro. Os brasileiros chegaram a receber ofertas de 20 milhões de euros antes de o avançado se ter lesionado.