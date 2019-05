Novo treino a pensar no Nacional e nota sobre o estado de Casillas

Sérgio Conceição voltou a orientar uma sessão de trabalhos a pensar no Nacional, desta feita na manhã desta quinta-feira, no Olival. A três dias da visita ao reduto madeirense, Fabiano trabalhou novamente integrado condicionado, estando cada vez mais perto do regresso ao pleno.Iker Casillas, por sua vez, voltou a repousar, sendo que os dragões irão prestar novas informações sobre o estado do guardião espanhol apenas se surgir alguma alteração à recomendação médica.Os azuis e brancos irão prosseguir a preparação para o jogo com o Nacional esta sexta-feira, pelas 10h30, de novo no Olival.