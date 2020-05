Nuno Lobo abrirá a campanha à presidência do FC Porto

Nuno Lobo vai ser o primeiro dos candidatos à presidência do FC Porto a levar a cabo uma ação de campanha, no caso uma visita à Casa do FC Porto Litoral Alentejano, que se situa em Santo André. O encontro com os adeptos está agendado para depois de amanhã, às 15h30, e na página da representação portista estão já definidas as regras para quem quiser marcar presença, a começar pelo uso de máscara e o distanciamento físico. Para além disso, só poderão assistir sócios da casa.

O candidato pela Lista B às eleições do FC Porto está a desdobrar-se em ações para apresentar o seu projeto e reunir apoios, sendo que um dos nomes que está ao seu lado, e que integra a lista ao Conselho Superior logo atrás de Martins Soares, é Jorge Vieira, chefe do departamento de futebol dos dragões na primeira metade da década de 70. Entre outros momentos que protagonizou na história do FC Porto, ficou a contratação do peruano Teófilo Cubillas, considerado por muitos um dos melhores jogadores que passaram pelo clube.