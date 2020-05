Nuno Lobo: «Adoro Pinto da Costa, mas, como em tudo na vida, há um ciclo»

Nuno Lobo está desiludido com o estado em que se encontra o FC Porto e foi por essa mesma razão que decidiu candidatar-se à presidência. O candidato pela Lista B às eleições que se realizam a 6 e 7 de junho não está satisfeito com a situação desportiva e financeira do clube e sente que está na hora de mudar.





O empresário, de 50 anos, garante não estar numa luta contra Pinto da Costa, por quem, garante, tem grande estima, mas sublinha que "tudo na vida tem um ciclo" e que "ninguém é eterno"."Se o clube estivesse bem qual seria a razão de eu me candidatar? Há pessoas que se calhar sentem o clube de outra maneira. Muitos nomes já foram avançados [na sucessão de Pinto da Costa] e onde é que eles estão?", questionou, em entrevista à Lusa."Desportivamente, com 25 títulos possíveis e dois ganhos, sinto-me uma lástima. Financeiramente, com 400 e tal milhões de euros em dívida, é triste e custa-me muito ver o meu clube estar a ser falado como insolvente ou em falência técnica. Um clube que foi, há poucos anos, campeão europeu e que vendeu milhões e milhões, onde tem esse dinheiro? Se me tivessem dito que o dinheiro foi investido numa Academia, ou num centro de estágios há muito tempo prometido. Mas onde está a academia ou o centro de estágios? Não estou a inventar, são factos e é por causa disto que me candidatei", apontou."Eu adoro o senhor Jorge Nuno Pinto da Costa, não o escondo. Estou eternamente agradecido e isto não é uma luta contra ele. Mas, como tudo na vida, há um ciclo, tem que haver uma mudança. O presidente Pinto da Costa não é eterno, eu não sou, ninguém o é. A única coisa que terá de ser eterna é o nosso querido FC Porto", garantiu, reiterando a mesma ideia."Sinto um carinho e amor muito grande por Jorge Nuno Pinto da Costa. Só espero ser terrível como era Pinto da Costa. Espero ser o dobro ou triplo do que ele foi, e já tive oportunidade de lhe transmitir isso. Quem beliscar o FC Porto não lhe vou dar descanso. Eles vão levar comigo", concluiu.