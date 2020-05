Nuno Lobo aposta no futsal para o FC Porto

Nuno Lobo já tem delineado parte do programa eleitoral e revelou alguns dos pormenores numa entrevista a um portal de adeptos do FC Porto. A aposta nas modalidades, com o regresso do voleibol e a criação do futsal, são duas das bandeiras desta parte do projeto.





"Vamos fazer regressar o voleibol e temos um projeto para no espaço de um/dois anos implementarmos o futsal. Aliás, até já temos um responsável para a modalidade, que é Israel Alves, um grande portista que ainda hoje joga e que já foi internacional pela nossa Seleção", disse.