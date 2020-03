Nuno Lobo divulga nomes da sua lista às eleições

Nuno Lobo continua a preparar a sua candidatura às eleições do FC Porto, que será formalizada assim que termine o estado de emergência que vigora atualmente em Portugal. Ontem, o candidato à presidência da Direção avançou com dois nomes que o vão acompanhar nesta aventura, no caso para liderar a Mesa de Assembleia Geral e o Conselho Fiscal e Disciplinar.





Para o primeiro órgão, o nome escolhido é o do advogado Franco Araújo Ramos, ao passo que para o segundo a opção de Nuno Lobo recaiu sobre a economista Bárbara Ferreira. Para o Conselho Superior, como já foi noticiado, o candidato não avançará com qualquer lista. "Aguardo com alguma expectativa o fim do estado de emergência, para que possa ter a oportunidade de formalizar a nossa lista. Neste momento temos de nos preocupar com a saúde de todos e cada um de nós", referiu Nuno Lobo.