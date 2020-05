Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nuno Lobo: «Não há democracia no FC Porto» O candidato da Lista B assume, aos 50 anos, que quer ser o rosto da mudança no Dragão. Tem ideias para revitalizar o clube, mas lamenta que não as possa debater. Grato a Pinto da Costa, vê-o em final de ciclo na presidência





• Foto: Peter Spark / Movephoto