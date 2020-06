Nuno Lobo: «Estaremos sempre presentes para as batalhas que se seguem»

A lista B, liderada por Nuno Lobo, reagiu ao resultado das eleições do FC Porto e garantiu que, independentemente dos mesmos, estará sempre disponível para ajudar o clube.





"Aos sócios do Fc Porto,As eleições são o ato mais soberano que qualquer instituição democrática pode conseguir ao longo da sua vida.O que posso prometer é que darei tudo pelo Fc Porto, como sempre.Quero agradecer a todos os sócios que votaram e que desta forma contribuíram para a uma instituição mais saudável e com futuro. Saudar o vencedor e desejar-lhe o melhor para o clube e que consiga os objetivos que se propõe. O momento é difícil e no que depender nós estaremos sempre presente para as batalhas que se seguem.Largos dias têm 100 anos...Estaremos sempre disponiveis para servir o FcPorto", escreveu a lista B.