Nuno Lobo já votou: «A partir de segunda-feira tudo será diferente»

Nuno Lobo, candidato à presidência do FC Porto pela lista B, está convicto numa vitória eleitoral. Poucos minutos depois de votar no Dragão Arena, manifestou a sua confiança e revelou que a partir de amanhã abre-se um novo ciclo no clube.





"Espero que este dia acabe bem, com uma vitória da lista B. Para mim, um bom resultado é ganhar. Esta equipa fantástica fez uma caminhada difícil e o único objetivo é ganhar para começar um novo ciclo. Espero que saia daqui um FC Porto mais forte, tenho a certeza absoluta que hoje será um dos dias mais importantes da história do FC Porto. A partir de segunda-feira tudo será diferente", referiu Nuno Lobo.O candidato da lista B aproveitou ainda para elogiar os sócios do FC Porto pela forma como estão a aderir a este ato eleitoral."Quero agradecer a todos os associados do FC Porto, que estão a demonstrar uma grande união, mostram que estão com o clube, isto é bonito. Não houve problemas e isso só demonstra a grandeza do FC Porto. De resto, não me surpreende nada, é o FC Porto, os sócios estão com o clube, é um dia importante na história do FC Porto, que acredito de mudança, para um novo ciclo", prosseguiu Nuno Lobo, explicando, depois, o motivo que o levou a entrar no Dragão Arena junto aos sócios, ao invés de o fazer pela porta VIP, como fizeram os outros candidatos."Não sei por onde entraram os outros, sou sócio do FC Porto, o meu lugar é ao pé dos sócios do FC Porto, não sou mais importante do que os outros associados, o meu lugar é na fila normal, não sou VIP", rematou.