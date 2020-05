Nuno Lobo lança site: «Quero tornar o FC Porto desportivamente o maior clube do Mundo»

É com a ambição em alta que Nuno Lobo se apresenta às eleições do FC Porto, agendadas para 6 e 7 de junho. O candidato pela Lista B tem várias ideias em mente para o futuro do clube e uma delas é tornar o clube "desportivamente o maior do Mundo".





A garantia foi deixada numa mensagem no site oficial da candidatura, lançado este domingo. "Caro portista, amor Incondicional ao FCPorto. Quero consigo Pensar o FCPorto. Decidi, hoje, dedicar-lhe o meu projeto de vida nos próximos 4 anos. O nosso clube. Quero tornar o FC Porto, desportivamente, o maior clube do mundo. Tenho a ambição, de nos próximos 4 anos, reforçar as ligações com os sócios aumentando exponencialmente o seu número, de forma a chegar aos 150.000 sócios pagantes. Seremos grandes se formos muitos. Fiz um programa, a pensar em cada um dos sócios, para o nosso clube, de nível mundial. Quanto mais agradeço, mais coisas boas me acontecem! Por isso, decidi, em equipa, que o presente programa, totalmente da nossa autoria, enquadrará propostas inovadoras, dinâmicas, reforçando porventura, as existentes e dotando-as da autonomia financeira que permita Pensar o FCPorto para as próximas décadas. Sim, Somos Porto", podia ler-se na nota."Quero um FCPorto transnacional, habilitado por propostas e gente capaz, que lhe dará o "cunho" da internacionalização (globalização) desejável, que até hoje não foi conseguido. Ao longo dos últimos anos, percebi que não basta "ganhar em campo" é preciso ganhar dimensão, nacional e mundial e por isso tenho o melhor instrumento para o fazer: a Marca FCPorto. Nesta marca, temos tudo: ambição, seriedade, coerência, futuro, projetos, qualidade e grandeza. Acredite que a tarefa é exigente, mas estarei pronto com uma equipa multidisciplinar motivada, que garanta o futuro do nosso clube", dizia a mesma nota.