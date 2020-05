Nuno Lobo: «Lista de Pinto da Costa é mais do mesmo»

Jorge Nuno Pinto da Costa apresentou, esta quarta-feira, os nomes que o irão acompanhar caso seja reeleito para mais um mandato, com as entradas de Vítor Baía, Paulo Mendes e José Américo Amorim a serem as grandes novidades.

No entanto, estas mudanças não surpreenderam Nuno Lobo. Ora, para o candidato da Lista B, nem se pode falar propriamente em mudança, visto que, na sua opinião, esta lista é "mais do mesmo".

"Onde é que está a mudança, o novo ciclo? É uma candidatura de charme. Apresenta como grande novidade o Vítor Baía e acrescenta o nosso 'Bibota' [Fernando Gomes], sendo que o 'Bibota' já trabalhava para o FC Porto. Representava-nos, por exemplo, nas idas à Liga. Ou seja, há uma mudança, mas a mudança não existe", disse, a Record, à margem de uma ação de campanha levada a cabo na Tertúlia do Dragão, antes de reiterar que "95 por cento das caras da lista são as mesmas".

Mas os reparos não se ficaram por aqui e Nuno Lobo criticou ainda a forte ligação da vida política à lista do ainda presidente do FC Porto.

"Temos de dissociar as coisas. É claro que dentro de um clube se fazem algumas políticas, mas convidar para o Conselho Superior o Dr. Rui Moreira e o Dr. Montenegro? Qual é a intenção? Sempre defendi que se dissociasse a política do futebol. Temos o exemplo do clube encarnado. Estão sempre lá todos", referiu.

Já sobre um possível debate, tema que tem gerado enorme controvérsia, Nuno Lobo voltou a garantir que só irá participar caso esse debate seja feito com os três candidatos à presidência. "Só faz sentido com todos os candidatos. Ainda há a lista ao Conselho Superior. Um debate a dois não tem interesse", concluiu.