Nuno Lobo: «Não vou ficar calado em relação aos processos que envolvem um certo clube...»

Nuno Lobo promete marcar posição sobre os casos relacionados com o Benfica assim seja eleito presidente do FC Porto nas corrida as urnas agendada para os dias 6 e 7 de junho. Esta 2.ª feira, em entrevista ao Porto Canal, o candidato da lista B, prometeu ser uma voz ativa.





"Somos contra o rumo que o FC Porto tomou. Escreveram que eu queria ser mais terrível do que Pinto da Costa. Eu sou assim. Não vou ficar calado em relação a todos os processos que envolvem um certo clube... Vou levar todos esses processos às últimas instâncias. São casos que lesaram gravemente a nossa instituição, porque nos retiraram campeonatos", referiu o candidato, definindo o seu estilo de liderança: "Serei um presidente de proximidade. Não serei um presidente ausente, passivo e sereno."Sobre a sua falta de experiência como dirigente desportivo, Nuno Lobo traçou um ponto de comparação com o trabalho da atual direção. "Esta direção tem tanta experiência e estamos desta maneira?", questionou, dando ênfase às duas ideias para a gestão do futebol profissional: "Temos nomes para diretores-desportivos. Temos um leque de pessoas a trabalhar connosco que, se ganharmos, vamos apresentar. Não serei eu o treinador. Se ganhar as eleições vou sentar-me com o Sérgio Conceição e mostrar-lhe: temos esta proposta. Se o Sérgio Conceição quiser será o nosso treinador, porque nos identificamos com o Sérgio. Ele encarna a mística do FC Porto. Gostamos daqueles jogadores que encarnam o espírito do dragão, que trincavam à língua."