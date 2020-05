Nuno Lobo responde ao presidente: «Este clube não se chama FC Pinto da Costa»

Depois de Pinto da Costa ter dito que Nuno Lobo não necessitava de se preocupar em nomeá-lo presidente honorário, o candidato pela lista B à presidência do FC Porto respondeu ao atual líder dos dragões e deixou claro que tem várias razões para estar preocupado atualmente.





"Há quatro ou cinco dias surgiu uma notícia de Pinto da Costa a preocupar-se por eu estar preocupado. O Nuno Lobo não está preocupado. Quem deve estar é Pinto da Costa. Porque em vez de reagir ao que eu disse, devia reagir por exemplo à doutora Cláudia Santos. Que reagisse a comunicações do FC Porto em relação a emails, portas 18, funcionários judiciais. E esquece-se também da comunicação dele. Que não se esqueça que, passado dois dias, reagiu rápido ao que eu disse numa entrevista. E depois demorou dois dias a dar uma entrevista ao Porto Canal sobre o que se passou no FC Porto - Rio Ave. E pediu aos adeptos para acreditarmos na seriedade dos árbitros. É com isto que estou preocupado. O Nuno Lobo está preocupado é com esta direcção", apontou, à saída do Dragão, depois de ficar a conhecer a letra com que ficaria a sua candidatura e os moldes em que irá decorrer o ato eleitoral."Este é um processo que já está muito longo e não vemos nenhum problema em que seja marcado para dia 6 e dia 7. Agora, é estranho. Em dois dias pode-se fazer muita coisa. Será assim por questões de segurança. Mas dia 7 há um jogo do FC Porto. Não sei como será, não sei se será por números, ainda não fazemos ideia. A data está decidida, mas pode alguém impugnar isso. A data pelo Dr. Matos Fernandes é dia 6 ou dia 7. Isto é uma candidatura nova, é uma candidatura do povo. Não vai dar para estar com os sócios. Mas tem que ser assim, será assim. Tudo isto fazemos pelo FC Porto. O FC Porto está acima de tudo. Muita gente que se revê nesta candidatura jovem têm que ter conhecimento de uma coisa: este clube chama-se FC Porto e não FC Pinto da Costa", concluiu.