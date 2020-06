Nuno Lobo só abre portas ao Benfica com César Boaventura e General Nhaga como intermediários

Nuno Lobo esteve na tarde desta quinta-feira no Museu do FC Porto, mais concretamente no Auditório Sardoeira Pinto, para apresentar a lista que o acompanhará no ato eleitoral deste fim-de-semana. Num discurso que durou cerca de 30 minutos, o candidato a presidente pela Lista B aproveitou para deixar algumas bicadas ao rival Benfica, assim como muitas críticas à direção de Pinto da Costa. Sobre as eleições, mostrou-se confiante na vitória.





"Temos 250 propostas que são viáveis, que não foram feitas do pé para a mão. Tivemos um trabalho tremendo e queremos - e vamos - ser uma força jovem no presente e no futuro do FC Porto", começou por dizer Nuno Lobo, focando depois atenções no atual líder dos dragões: "Sabemos como está o FC Porto, seja a nível financeiro como desportivo. Aquela equipa que perdeu em Famalicão tem jogadores que valem 147 milhões de euros, como disse numa entrevista o atual presidente? Vamos acreditar que sim... Vejo que o vírus agora é justificação para tudo, quando estamos com dívidas atrás de dívidas há muito tempo. Fomos a única lista que se deslocou às nossas casas e filiais. E só não fomos a mais porque nos fecharam as portas. Que é isto? Onde é que está a democracia? É uma ditadura!"Sobre as críticas de Pinto da Costa, que o acusou de não marcar presença nas Assembleias Gerais, Nuno Lobo respondeu no mesmo tom. "Que eu saiba o Rui Moreira e o André Villas-Boas também não vão às assembleias, mas eles já servem para presidentes do FC Porto. Não vou porque não me deixam entrar. Lá só falam os notáveis, como eu não sou, não posso falar", atirou o candidato pela Lista B, que voltou a não referir o nome do Benfica, explicando desta vez o porquê: "É um clube que ensombrou e continua a ensombrar o futebol português, não compactuo com isso. Quando o César Boaventura e o General Nhaga forem os seus intermediários posso pensar em abrir-lhes as portas do FC Porto."