Nuno Pinto saudado antes do jogo com o FC Porto

O treinador Sérgio Conceição solidarizou-se com a luta de Nuno Pinto mal passou a ser do conhecimento público o problema do foro oncológico que afetou o lateral-direito do V. Setúbal.

Manifestação de apoio com linha de continuidade, uma vez que, depois das palavras que Sérgio Conceição dirigiu ao jogador no final de 2018, quando a malograda notícia apanhou o universo futebolístico de surpresa, ontem foi a vez de o treinador dar um profundo abraço ao sadino.

Momento de confraternização ainda antes do arranque da partida, que acabou por ser compartilhado com mais alguns elementos da comitiva portista. Curto diálogo de sorrisos pelo desfecho de uma questão sensível, mas, principalmente, pela satisfação de poder partilhar a companhia do homem e do seu regresso aos relvados.

Recorde-se que há pouco mais de um ano Sérgio Conceição utilizou a sua conta no Twitter para se pronunciar sobre a consternação de Nuno Pinto e manifestar-lhe todo o seu apoio.

"Nesta altura devemos olhar para o futebol como uma grande família. Por isso vai um abraço e muita força para o Nuno Pinto desta família que é o meu grupo de trabalho e o clube que represento, FC Porto. É o desafio mais difícil de superar, mas um em que contarás com o apoio de todos", escreveu então o treinador portista na sua rede social preferida.