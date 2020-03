Nutricionista do FC Porto tira dúvidas sobre a alimentação a ter nesta altura

Numa altura conturbada como aquela que Portugal e o Mundo atravessam, surgem muitas dúvidas sobre temas vários do quotidiano. Uma dessas questões pode prender-se sobre que cuidados alimentares se deve ou não ter nesta fase muito específica.





Por essa razão, o FC Porto colocou à disposição dos adeptos Vítor Hugo Teixeira, do departamento de nutrição do clube, para que estes possam fazer questões ao especialista e, assim, ver esclarecidas as suas inquietações.