O 1.º lugar deu duas entradas nos 'quartos'

Garantir o primeiro lugar no grupo é teoricamente favorável desde logo por permitir jogar a segunda mão dos oitavos-de-final em casa e o FC Porto já beneficiou dessa vantagem por duas vezes para atingir os quartos-de-final da Champions. Aconteceu em 2008/09, quando deixou pelo caminho o Atlético Madrid, sendo depois parado pelo míssil de Cristiano Ronaldo, do Manchester United, no Dragão, e em 2014/15. Aí a equipa de Julen Lopetegui ultrapassou o Basileia, mas não teve argumentos para superar o poderoso Bayern Munique.

Nas outras duas vezes, os portistas ficaram pelo caminho aos pés do Manchester United (1996/97) e Schalke 04 (2007/08), este no desempate por penáltis. Em 2003/04, quando venceram a Champions, acabaram o seu grupo no segundo lugar, atrás do Real Madrid, ultrapassando depois Man. United, Lyon e Deportivo da Corunha até chegarem à final.