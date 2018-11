O agradecimento coletivo de Sérgio Conceição, da bilheteira à cozinha

Sérgio Conceição não é pessoa de deixar alguma coisa por dizer e no dia seguinte ao apuramento para os oitavos-de-final da Champions fez um agradecimento coletivo. Com a frontalidade que utilizou para criticar o estado do relvado no jogo frente ao Belenenses, o técnico dos dragões fez um elogio a todos os que ajudaram ao êxito europeu... incluindo aos tratadores da relva do Dragão.

Na mensagem escrita por Conceição no Twitter não faltou o ‘emoji’ do tubarão que o FC Porto assumiu como marca sua na liderança final do Grupo D.