O desabafo do líder dos Super Dragões: «Triste, f..., angustiado por não ter ganho»

Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, recorreu às redes sociais para dar conta da frustração de não ver o FC Porto conquistar o título de campeão nacional, horas depois do Sporting festejar a conquista do campeonato.





"Estou triste, f..., angustiado por não ter ganho, mas cada vez mais orgulhoso de ser portista!", escreveu no Instagram.A duas jornadas do fim do campeonato, os dragões ocupam o 2.º lugar com 74 pontos, mais 4 do que o 3.º classificado, o Benfica.