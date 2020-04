O dia em que o FC Porto perdia com o Villareal e Villas-Boas pontapeou tudo no balneário

Dia 25 de abril de 2011, o FC Porto recebeu o Villareal, na 1.ª mão das meias-finais da Liga Europa. Ao intervalo, a vantagem era dos espanhóis por 1-0, mas, no fim dos 90 minutos, a festa foi azul, com um triunfo expressivo por 5-1. Pelo meio, além dos cinco golos dos dragões, houve um intervalo em que André Villas-Boas foi protagonista, demonstrando aos jogadores toda a sua fúria com a desvantagem.





"Lembro-me da eliminatória com o Villarreal, que tinha uma grande equipa e era conhecido na altura como o Barcelona B. Fomos para o balneário a perder por 1-0 e o Villas-Boas chutava tudo o que via à frente, deu-nos uma bronca de todo o tamanho. Depois, na saída do túnel, falámos todos e prometemos que íamos mostrar o nosso valor, que podíamos ganhar o jogo. Fomos para a 2.ª parte e demos a volta. Ganhámos 5-1. Éramos muito superiores, eles quase não viam a bola", contaram Hulk e Guarín, no programa 'FC Porto em casa', transmitido nos meios do clube.Essa época de 2010/11, ficou realmente marcada na memória do brasileiro e do colombiano, sobretudo pelo espírito que se vivia no grupo. "Os nossos almoços começavam às 13 horas e duravam até às 23. O tempo passava a voar, era uma família", atirou Hulk, com Guarín a completar: "As nossas famílias ficavam preocupadas. Tínhamos um grande clube, foram tempos inesquecíveis."