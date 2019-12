O épico episódio de Mourinho no FC Porto: «Saiu o Manchester United e ele começou aos pulos»

Vítor Baía fez parte da história das conquistas de José Mourinho no FC Porto e revela alguns pormenores de como o treinador português escreveu "um dos capítulos mais bonitos" da história dos azuis e brancos e da confiança passada ao plantel."José Mourinho escreveu um dos capítulos mais bonitos na história do FC Porto. Aumentou a qualidade do nosso jogo. De facto, elevou muito. Tudo é possível quando juntas uma boa estrutura, uma liderança forte [direção] e um treinador jovem que quer ser o melhor do mundo", afirmou Vítor Baía ao site The Athletic.Mourinho sempre passou confiança aos seus jogadores, para que estes acreditassem que poderiam ser os melhores jogadores do mundo e, em contrapartida, os seus jogadores achavam que o Special One os levaria ao topo."Éramos uma equipa com muita qualidade, unida pela amizade. Desde o primeiro momento ele acreditou que poderíamos vencer tudo. Tinha fortes convicções e expressava-as na nossa língua. Era uma mensagem simples. À medida que íamos avançando nas competições, começávamos a sentir uma grande confiança em nós próprios. Pensávamos que éramos os melhores da Europa, posição por posição. Algo que nos fez pensar que era possível, mesmo contra as equipas com mais dinheiro. O que precisávamos era de fazer o nosso trabalho, com esforço e qualidade", continuou a explicar o antigo guarda-redes do FC Porto.Vítor Baía revelou ainda as palavras de Mourinho que foram fulcrais para que o FC Porto conquistasse a Liga dos Campeões. Durante o sorteio dos oitavos de final da Champions de 2004, José Mourinho teve uma reação 'épica' quando soube que os azuis e brancos defrontariam o Manchester United."O melhor momento foi o sorteio [dos oitavos de final da Liga dos Campeões]. Quando o nome do Manchester United saiu Mourinho começou a bater palmas e aos pulos, afirmando que finalmente teríamos um adversário do nosso nível, que estávamos no caminho certo e que os iríamos eliminar. Foi nessa altura que todos encarámos a Liga dos Campeões com esse objetivo. E isso deu-nos tranquilidade", finalizou Vítor Baía.