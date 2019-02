O mar azul não se rende

O FC Porto não foi além do empate na visita a Moreira de Cónegos, mas não pode queixar-se de falta de apoio. Na verdade, a bancada destinada aos adeptos visitantes estava repleta de portistas que se fizeram ouvir de princípio a fim, torcendo pela equipa no decorrer de uma partida que, com o passar dos minutos, se tornava cada vez mais complicada.Uma adversidade crescente que se tornou mais preocupante com o golo do Moreirense, à entrada para os últimos 10 minutos, mas que nem assim chegou para esmorecer o denominado Mar Azul. Aliás, foi na fase de maior aperto que os adeptos forasteiros mais se fizeram ouvir e mais tentaram empurrar a equipa para um desfecho positivo.Apenas os momentos de tensão em cima do apito final, com a expectativa por um eventual penálti a favorecer os dragões e a oportunidade de golo ao cair do pano, conseguiram silenciar por momentos a mancha azul. Já depois do apito final, os jogadores do FC Porto, como vem sendo seu apanágio, reuniram-se junto às claques e foram brindados com cânticos e muitos aplausos, numa prova de que os dois empates não ‘esvaziaram’ a confiança que existe em redor dos campeões nacionais.