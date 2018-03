Ao fim de 294 dias, o FC Porto perdeu no plano interno, caindo com estrondo em Paços de Ferreira, depois do desaire em Moreira de Cónegos, no dia 21 de maio de 2017, na última jornada do campeonato passado. O desaire de ontem é tão significativo porque acrescenta uma nova emoção à Liga, mas principalmente na razão de um caminho nas competições nacionais que estava a ser imaculado no consulado de Sérgio Conceição como timoneiro dos dragões. É uma espécie de nascimento de algo que o treinador, obviamente, não queria ver: a derrota ao fim de 9 meses e 18 dias – 42 semanas.

Peso psicológico

Continuar a ler

Neste percurso de 34 jogos está incluído o empate frente ao Sporting, na meia-final da Taça CTT, em Braga e que depois os dragões perderam nos penáltis, mas para todos os efeitos o que o P. Ferreira conseguiu ontem foi mesmo um verdadeiro feito. Em 2017/18, os dragões já tinham 28 vitórias e 6 empates nos 34 jogos internos. Eram 25 no campeonato, são 5 na Taça de Portugal e 4 na Taça CTT, com 90 golos marcados e 18 sofridos. A derrota de ontem acrescenta mais um golo sofrido e um peso psicológico que só mais para a frente se vai perceber, pois o FC Porto, como se vê, não estava nada habituado a baquear e caiu onde menos se previa, frente a uma equipa que vinha no seu pior ciclo da época, com cinco derrotas consecutivas, algo que já não sucedia desde 2003/04.

Autor: António Mendes