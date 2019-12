A necessitar de triunfar depois da vitória do Benfica no sábado, o FC Porto recebe esta segunda-feira o Tondela no embate que fecha a jornada, num duelo no qual Sérgio Conceição aposta num onze com algumas novidades.



FC Porto: Marchesín, Tecatito Corona, Pepe, Marcano, Alex Telles, Luís Díaz, Matheus Uribe, Otávio, Nakajima, Marega e Soares



Tondela: Cláudio Ramos, Moufi, Bruno Wilson, Ricardo Alves, Filipe Ferreira, Murillo, Jaquité, Pepelu, João Pedro, Jonathan e Denilson

