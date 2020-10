O FC Porto defronta o Paços de Ferreira na Capital do Móvel, no arranque da 6.ª jornada da Liga NOS. Nota para o facto de Pepe não estar sequer no banco e de Grujic fazer a estreia a titular.



ONZE DO FC PORTO: Marchesín; Corona, Mbemba, Diogo Leite e Manafá; Grujic, Sérgio Oliveira e Uribe; Marega, Otávio e Evanilson





Siga o jogo AQUI