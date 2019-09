Já é conhecido o onze do FC Porto para o jogo com o Young Boys, que se vai realizar às 20 horas no Estádio do Dragão, encontro da 1.ª jornada do Grupo G da Liga Europa.



Onze do FC Porto: Marchesín, Tecatito, Pepe, Marcano, Alex Telles, Otávio, Danilo, Matheus Uribe, Luis Díaz, Marega e Soares