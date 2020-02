O penálti de Ferro: Francisco J. Marques mostra lance do Mundial para responder ao Benfica

Francisco J. Marques publicou no Twitter um vídeo do Mundial do ano passado em que o árbitro Bjorn Kuipers, "estrangeiro", marca um penálti num lance muito parecido como o que sucedeu com Ferro no clássico de sábado, no Dragão.





Olha o Bjorn Kuipers, árbitro estrangeiro, a marcar um penálti por mão, com o infrator de costas. Aconteceu no Mundial 2018, com VAR. Este lance mostra a hipocrisia de uns quantos que tentam criar a narrativa que o penálti do Ferro foi mal assinalado. pic.twitter.com/AgD9QvVK6r — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) February 10, 2020

O diretor de comunicação do FC Porto diz que este lance "mostra a hipocrisia de uns quantos que tentam criar a narrativa que o penálti do Ferro foi mal assinalado."Recorde-se que depois desse jogo os encarnados pediram"Olha o Bjorn Kuipers, árbitro estrangeiro, a marcar um penálti por mão, com o infrator de costas. Aconteceu no Mundial 2018, com VAR. Este lance mostra a hipocrisia de uns quantos que tentam criar a narrativa que o penálti do Ferro foi mal assinalado."