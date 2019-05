O susto de Casillas pela voz de Felipe, Alex Telles, Soares e Diogo Leite

O enfarte sofrido por Casillas no decorrer do treino do FC Porto na quarta-feira deixou, evidentemente, os companheiros de equipa algo abalados. No final desta manhã, após a sessão de trabalho que decorreu no Olival, Felipe, Alex Telles, Soares e Diogo Leite falaram aos jornalistas e admitiram o grande susto que apanharam quando se aperceberam do estado do guarda-redes espanhol."É um companheiro que está sempre a ajudar-nos dentro e fora do campo, soma muito para o grupo. Desejamos-lhe toda a força. Estamos com ele, sabemos que ele está muito bem no hospital. Precisa de descanso agora, vamos dar-lhe esse descanso para voltar mais forte. Não pode ficar nervoso ou ansioso, isso pode piorar o seu estado. Sabemos que está muito bem e há que respeitar esse limite. Quando estiver tudo bem e tudo certo podemos fazer essa visita. Grupo já fecheou, sabe que precisa desse descanso. Foi repentino, estávamos a treinar normalmente, aí ele sentiu uma dor forte. Rapidamente o doutor levou-o para o hospital. Ficamos a saber o que se tinha passada. Para mim não era tão grave, pensei que tinha apanhado uma pancada apenas. Foi um susto. Pela idade que tem, pela saúde, a gente sabe que a vida é muito frágil, agora é cuidar da saúde e ver o que te para fazer o melhor para que ele possa viver o resto da vida. Motivação? Nunca podemos desmotivar, independentemente do que acontece. A prioridade é saber que está tudo bem para que volte mais forte e nos possa ajudar.""O melhor agora é ele descansar. Foi um susto para todos nós. O importante é que fique bem. Tenho a certeza que vai ficar tudo bem. Fomos sendo atualizados pelo staff médico. Momento difícil, estamos com ele. Sempre fomos um grupo unido e agora mais do que nunca. É um atleta que faz falta, estamos felizes por vê-lo a recuperar e estamos com ele até ao fim.""Já falámos com ele, espero que recupere bem. O grupo está com ele, aqui ninguém fica para trás.""Foi um susto, não sabíamos o que era e ficámos preocupados. Recebemos depois a informação que estava tudo bem."