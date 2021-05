O telefonema de De Laurentiis a Sérgio Conceição à meia-noite

Não restam dúvidas de que Sérgio Conceição é o principal alvo do Nápoles para comandar a sua equipa na próxima época, depois de goradas as possibilidades Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. O nome do técnico português já estava a ser equacionado desde a semana passada, mas assim que o clube do sul de Itália falhou o apuramento para a Liga dos Campeões, o presidente Aurelio De Laurentiis passou ao ataque.



De acordo com a edição de hoje do jornal 'Corriere dello Sport', o líder máximo dos napolitanos telefonou a Sérgio Conceição por volta da meia-noite ou já nos primeiros minutos de segunda-feira para dar conta do seu interesse. Poucas horas depois, o nome de Conceição já circulava com insistência em todos os meios italianos e com pormenores contratuais, como as duas épocas de vínculo e 5,5 milhões de euros brutos de salário anual, para além da possibilidade de o técnico português estar já amanhã em Itália para assinar o contrato.



Depois de passagens por Lazio, Parma e Inter Milão, enquanto jogador, Sérgio Conceição pode voltar ao futebol italiano para treinar o Nápoles. O êxito no FC Porto abriu-lhe as portas para um dos campeonatos mais competitivos e mediáticos do Mundo.