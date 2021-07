Octávio Machado contra-ataca: «Jorge Mendes e Adelino Caldeira influenciavam Pinto da Costa»

Octávio Machado respondeu de forma dura a Pinto da Costa, depois de o presidente do FC Porto ter dito que o antigo treinador portista e o seu adjunto não quiseram o regresso de Mário Jardel em 2001/02. O ex-técnico considerou "estranhas" as palavras do líder azul e branco e garantiu que este era influenciado por outras pessoas.





"Tudo estranho para mim, não sabia que tinha Rodrigues Dias como adjunto. Não sabia que Jorge Mendes e Adelino Caldeira eram meus adjuntos. Eles influenciavam Pinto da Costa. Muito estranho que Pinto da Costa venha agora, 20 anos depois, falar disto. Não foi fácil aquele princípio de temporada. Eu queria três jogadores: Simão Sabrosa, Boa Morte e Pauleta. Ouço Esnáider, Kaviedes, Makukula e o Magrão. Depois quis tirar-me o Vítor Baía. Ele disse-me que o Baía nunca mais jogava à bola. Depois Baía foi campeão da Europa e campeão pelo FC Porto. Desminto o que ele disse, a história não é feita por Pinto da Costa. Ele não faz a história do Pinto da Costa. Ele queria ir buscar o Fernando Aguiar e tinha médios que nunca mais acabava", disparou Octávio Machado, na CMTV.O antigo futebolista deixou ainda algumas questões no ar relativamente ao quase regresso de Super Mário às Antas: "Há declarações de Pinto da Costa a dizer que já tinha perdido campeonatos com o Jardel. Porque é que o Doutor Adelino Caldeira se deslocou à Turquia para trazê-lo e, chegado a meio caminho, voltou atrás com medo que o matassem?"As críticas a Pinto da Costa continuaram, assim como a garantia de que Jorge Mendes tinha muito peso nos dragões: "Nunca pensei que Pinto da Costa me fizesse a mim o que fez a outros treinadores, pois defendi-o sempre. Pinto da Costa espetou-me a faca nas costas... e estou a ser muito carinhoso, pelo meu passado no clube. Inadmissível! Ele nesta altura passava uma fase difícil e as duas pessoas com mais influência no FC Porto eram o Jorge Mendes e o Adelino Caldeira. Ao ponto de ele dizer-me, na presença do Antero, 'estás a fazer uma gestão do qual não tenho nada a dizer mas tem cuidado com o Jorge Mendes, que tem 19 jogadores no balneário, e com o Ibarra, que é um ativo recente'. Ele tinha dito para fazer o negócio do Ibarra pelo Paulo Ferreira do V. Setúbal. Veio a acontecer depois..."