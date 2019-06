Oficial de ligação aos adeptos repudia críticas à preparação da época

Fernando Saul, oficial de ligação aos adeptos do FC Porto, usou as redes sociais para exprimir o seu desagrado para com aqueles que criticam "por trás de um teclado".Recordando que os dragões iam "ficar sem equipa" mas "não saiu assim tanta gente", Fernando Saul disse ter confiança máxima em no presidente Pinto da Costa e no treinador Sérgio Conceição."Ainda bem que não se anuncia mais nenhum nome e serão todos anunciados na altura certa para atacar a nova época.É que cada vez que aparece um nome dos 120 reforços já contratados nos jornais, o rapaz tem sempre defeitos, é sempre fraco, não joga nada, é novo ou velho, a culpa é deste ou daquele... Ah e os equipamentos também são horríveis, deviam ser vermelhos se calhar!!!De facto vivemos num país em que toda a gente sabe tudo e percebe de tudo, as coisas no futebol e país deviam ser geridas sem rosto por trás de um teclado...Para já não esta mal, íamos ficar sem equipa e não saiu assim tanta gente, vamos jogar com 11 de certeza, nem que seja uma equipa fraca como a das últimas duas épocas, que numa foi campeã e na última esteve nas finais todas e perdeu o campeonato na última jornada, e todos sabemos como, e só chegou aos quartos da Champions, mas siga, hoje os maiores inimigos dos clubes estão sem rosto por trás dos teclados...Pinto da costa e Sérgio Conceição não saem de certo e com eles acredito numa grande época!!!!Continuem a debitar nos FC Porto grupos não sei de quê...".