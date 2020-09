Oficial: FC Porto vende Fábio Silva ao Wolverhampton por 40 milhões de euros

É oficial: Fábio Silva é reforço do Wolverhampton até 2025. O avançado foi oficializado pelo emblema inglês, este sábado, confirmando-se a notícia adiantada em primeira mão por Record. A venda também já foi oficializada pelo FC Porto à CMVM, numa nota na qual é confirmada também a verba adiantada pelo nosso jornal: 40 milhões de euros. O jogador assinou até 2025.





"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Wolverhampton para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Fábio Silva pelo valor de 40.000.000 € (quarenta milhões de euros)", podia ler-se na nota enviada.Do lado do Wolverhampton, Jeff Shi, presidente, considerou Fábio Silva a "contratação perfeita no momento certo". O emblema inglês deposita muita esperança no avançado e fez questão de elencar as grandes qualidades do jogador num extenso artigo publicado no seu site oficial.