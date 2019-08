Oficial: Fernando Andrade deixa FC Porto e ruma à Turquia

O Sivasspor anunciou esta sexta-feira, através do seu site oficial, ter garantido a contratação a título de empréstimo do avançado brasileiro Fernando Andrade. De acordo com o emblema turco, o dianteiro de 26 anos superou a bateria de exames médicos prévia e rubricou um contrato válido até final da presente temporada.





? Demir Grup Sivasspor´umuzun yeni transferi Fernando Andrade, saglik sponsorumuz Medicana Sivas Hastanesi´nde saglik kontrolünden geçti.



https://t.co/jqUPevbTuN pic.twitter.com/8YfrGPZX6m — Sivasspor (@SivassporKulubu) August 9, 2019

Lembre-se que Fernando Andrade chegou ao Dragão no mercado de inverno da temporada passada, proveniente do Santa Clara, tendo disputado 22 jogos e marcado dois golos pelos dragões.