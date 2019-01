Oficial: Loum é jogador do FC Porto com termos de futuro contrato já estipulados

Loum é oficialmente jogador do FC Porto por empréstimo até ao final da temporada, com todas as arestas da operação definitivamente limadas e contrato assinado, apurouApesar do modelo de cedência temporária em prática, já ficaram acertados os termos de um futuro contrato, pelo que é garantido que o médio vai ter uma ligação mais longa aos azuis e brancos, em princípio até 2023.Os dragões pagam 7,5 milhões de euros por 75% do passe. O Sp. Braga reservou para si 25% do valor de uma futura venda. As limitações que os azuis e brancos enfrentam por causa do fair play financeiro levaram a que a ligação definitiva de Loum ao FC Porto ficasse agendada somente para 1 de julho, o primeiro dia da temporada 2019/20.António Salvador foi abordado diretamente por Pinto da Costa, dado que os portistas pretendiam garantir o jogador por pedido expresso de Sérgio Conceição. O líder arsenalista estava renitente a permitir o empréstimo do médio, razão pela qual decidiu fixar o valor global da operação em 10 milhões de euros, a fasquia mínima pela qual admitia dar sequência às negociações.O acerto final de contas pode até garantir um valor superior aos bracarenses, caso Loum se valorize com a camisola do FC Porto dentro das expectativas que a equipa técnica do campeão nacional tem para a sua prestação.