Oficial: Luís Mata é reforço do Pogon Szczecin até 2023

Luís Mata foi apresentado como reforço do Pogon Szczecin esta quinta-feira, no mesmo dia em que se despediu publicamente do FC Porto. O lateral-esquerdo tinha contrato com os dragões até 2021, mas mudou-se em definitivo para a Polónia, assinando um contrato válido até 2023.





Depois de 14 anos ligado aos dragões, o defesa, de 23 anos, vai tentar a sua sorte fora de Portugal, arrancando para a segunda experiência no estrangeiro, a primeira sem qualquer vínculo aos azuis e brancos. Em 2018/19, recorde-se, Luís Mata representou o Cartagena, por cedência do FC Porto.Agora, o lateral sai em definitivo, rumando à 1.ª Liga da Polónia. No Pogon Szczecin, Luís Mata reencontrará o ex-companheiro de equipa Tomás Podstawski.